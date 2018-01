Mercado imobiliário se recupera De acordo com pesquisa do Sindicato da Habitação (Secovi), houve um aumento de 15% no total de venda de imóveis novos no primeiro semestre deste ano, comparado com o mesmo do ano passado. Os apartamentos de 2 dormitórios apresentaram o melhor desempenho de comercialização, com velocidade de venda de 9,3%. Em seguida, estiveram os apartamentos de 3 e 4 dormitórios com índices de 7,5% e 6,8%, respectivamente. Comparando as faixas de valor, em junho as unidades com preço até R$ 50 mil continuaram registrando a melhor performance, com IVV de 21%. A seguir, com índice de 6,2%, vieram os apartamentos entre R$ 75 mil a R$ 125 mil. Os imóveis acima de R$ 250 mil e os com valores entre R$ 50 mil a R$ 75 mil registram velocidade de vendas de 5,9% e 5,7%, respectivamente. Em relação ao estágio em que se encontravam os imóveis, a maior participação nas vendas foi dos apartamentos em construção, responsáveis por 56,1% do total comercializado. O sistema de financiamento mais utilizado no mês de junho continuou sendo o oferecido diretamente pelo incorporador, com participação de 59% do total das vendas.