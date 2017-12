Mercado impaciente com governo argentino O dólar comercial absorveu, na manhã de hoje, o rebaixamento da classificação de risco da Argentina - nota que avalia as perspectivas de pagamento das obrigações do país. A alta foi maior no início da manhã, quando a cotação da moeda norte-americana atingiu a máxima de R$ 2,515, com valorização de 1,41%. A alta prevalece, mas reduziu-se à tarde, com a ofensiva do governo argentino junto ao Senado. É grande a expectativa pela votação no Senado argentino do programa de ajuste fiscal já aprovado pela Câmara. E, agora, há a chance de o governo conseguir convocar os senadores no final de semana para decidir a questão. Também são acompanhadas com ansiedade as negociações do governo brasileiro com o FMI e, até que surja algum dado concreto, o mercado deve manter o ritmo de compasso de espera. O objetivo do Executivo é garantir algum sinal positivo em relação à votação no domingo à noite, para que, na segunda-feira, os mercados possam iniciar o dia com perspectivas positivas. A divulgação de detalhes sobre o acordo que o governo brasileiro negocia com o FMI também é aguardada com ansiedade pelo mercado. Para profissionais, esse respaldo financeiro e algumas declarações positivas que vêm sendo feitas a respeito da economia local podem reduzir sensivelmente o impacto de uma ruptura da Argentina sobre o País. As autoridades e analistas do mercado, continuam alardeando a diferença entre o Brasil e a Argentina. Hoje, por exemplo, a Standard & Poor´s declarou que o Brasil tem condições de atravessar com tranqüilidade a atual situação. E também destacou que o risco da sucessão presidencial foi bastante reduzido pela institucionalização dos avanços fiscais e do regime de meta de inflação terem sido institucionalizados. Números dos mercados Às 15h, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,4920, com alta de 0,48%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 24,900% ao ano, frente a 24,600% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava perto da estabilidade, em alta de 0,06%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava queda de 0,40%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em queda de 0,38%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em alta de 0,13%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.