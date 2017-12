Mercado inicia mês com dólar fraco e recorde na bolsa O dólar comercial iniciou dezembro em baixa de 0,22%, ao fechar cotado nesta quarta-feira a R$ 2,711, menor patamar desde 19 de junho de 2002. A Bovespa, por sua vez, deu seqüência ao tom otimista registrado na terça-feira, depois que foram divulgados os números do PIB do terceiro trimestre do ano. A bolsa paulista encerrou os negócios em alta de 0,42%, registrando volume financeiro de R$ 1,576 bilhão. O Ibovespa registrou 25.234 pontos, novo recorde. Um dos indicadores de que o cenário doméstico está positivo foi o comportamento do risco Brasil, que passou todo o dia em torno dos 400 pontos base, tendo caído em certo momento para 396 pontos. "Os fundamentos estão bons. O risco voltou aos níveis registrados em janeiro deste ano", comentou um operador. Operadores também ressaltam que a economia está reduzindo o ritmo e que as expectativas do mercado são de inflação mais baixa em 2005. Essa combinação de fatores indica que o aperto monetário deverá ficar mais relaxado a partir de janeiro.