Mercado interno ajudará economia em 2010, diz Miguel Jorge

O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, disse nesta terça-feira, 15, que a economia continuará sendo sustentada em 2010 pelo mercado interno. Ele acredita que haverá uma melhora nas exportações, mas disse que a recuperação nos mercados compradores não será suficiente para fazer um comércio internacional forte.

Miguel Jorge lembrou que o Brasil já exportou a um câmbio mais valorizado que o atual, mas a diferença agora é que o mercado não é comprador. Por isso, segundo ministro, o câmbio não é o principal problema para as exportações brasileiras. Ele avaliou que as medidas anunciadas na semana passada, pelo Ministério da Fazenda, "estão de bom tamanho".

Segundo Miguel Jorge, o mercado interno vai se normalizar em 2010, com a recuperação da economia. Ao ser questionado se as medidas prometidas para ajudar o setor exportador estariam encerradas, Miguel Jorge disse que não. Segundo ele, o governo teve de fazer neste momento uma "escolha de Sofia", ao decidir entre ajudar o mercado interno, que está forte, ou as exportações que não tinham muita saída. "Tivemos que resolver um para depois ajudar o outro", afirmou. Ele lembrou que o mercado interno responde por 87% do PIB, enquanto que as exportações correspondem a 13% do PIB. "É óbvio que as primeiras medidas tinham que reforçar os 87%. A questão das exportações era muito difícil de resolver, porque não depende só de nós", afirmou Miguel Jorge, se referindo à situação do mercado internacional.