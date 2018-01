Mercado já espera taxa de câmbio mais alta em 2004 O mercado financeiro fez pequenas alterações em suas projeções para as taxas de câmbio de curto e longo prazo, conforme revela pesquisa semanal do Banco Central, divulgada hoje. As instituições e empresas consultadas pelo BC acreditam que o dólar fechará o ano de 2004 valendo R$ 3,10, acima dos R$ 3,08 apurados no levantamento anterior. Para a média do período, a expectativa dos analistas passou para R$ 3,00, ante os R$ 2,98 estimados na última pesquisa. No curto prazo, as instituições elevaram de R$ 3,08 para R$ 3,10 as estimativas para o fechamento da taxa de câmbio em maio. Para junho, a expectativa é de que o dólar fechará o mês valendo R$ 3,05 e não mais R$ 3,04. As pequenas alterações também marcam as estimativas para o comportamento do câmbio em 2005. De acordo com a pesquisa, as instituições consultadas pelo BC elevaram de R$ 3,21 para R$ 3,25 suas estimativas para o fechamento do câmbio no próximo ano. Em termos de média do período, entretanto, a média ficou mantida em R$ 3,15.