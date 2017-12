Mercado já não esperava queda até dia 18 Justamente quando o mercado de juros abandonou o consenso de que a Selic poderia ser reduzida a qualquer momento, o Banco Central baixou o juro básico da economia de 17,5% para 17% ao ano no final desta tarde. As taxas dos títulos para contratos de swap com base de 252 dias úteis, o melhor indicador de juros de longo prazo, fecharam em 18,32% ao ano, frente a 18,28% O mercado aguardou a redução da Selic desde as últimas reuniões do Copom (19 e 20 de junho), já que na ocasião o comitê também estabeleceu o viés de baixa. De lá para cá, os juros das operações no mercado futuro, as taxas dos títulos negociados no mercado secundário e até no mercado à vista foram caindo dia após dia, diante dessa expectativa. Desde ontem, no entanto, o crescimento das apostas de que a Selic seria reduzida somente na próxima reunião do Copom (18 e 19 de julho) foi pondo fim ao consenso. E foi justamente neste momento que o BC resolveu agir. O mercado, entretanto, nunca perdeu seu otimismo, confirmado a todo momento pelos fundamentos econômicos brasileiros e pelos dados que comprovavam a desaceleração da economia norte-americana. Esta desaceleração é importante porque indica que os juros norte-americanos podem parar de subir ou subir com menos força nos próximos meses, para conter as pressões inflacionárias que estavam sendo geradas pelo excesso de crescimento da economia dos Estados Unidos. Hoje mesmo, os dados sobre inflação nos EUA reforçaram esse otimismo. Espera-se melhora do rating do Brasil Espera-se para breve que pelos menos duas agências de classificação de riscos melhorem o rating do Brasil, ou seja, a nota que dão a cada país, de acordo com o risco que ele apresenta. Todo o mercado internacional especula que o País fará nova troca de títulos da dívida externa, buscando melhores condições de prazos e taxas. Hoje, o diretor para assuntos internacionais do BC, Daniel Gleizer, disse em Londres, que a troca de C-Bonds por bônus Globais não acontecerá no curto prazo, que, segundo ele, significa algumas semanas. (Veja matéria relacionada nos links abaixo.) Perspectivas para o mercado de juros A queda da Selic certamente fará com que o mercado diminua suas taxas na próxima segunda-feira. O Tesouro não poderia contar com melhor notícia para animar seu leilão de títulos na próxima terça-feira. Provavelmente, o resultado será a obtenção de taxas ainda mais baixas para os papéis do que as dos últimos leilões. E para prazos um pouco maiores. O Tesouro já vinha aproveitando o otimismo do mercado para alongar o perfil da dívida pública e vai alongar mais um pouquinho na terça. No final desta tarde, o Tesouro divulgou o edital do próximo leilão, com títulos prefixados de prazos maiores do que os ofertados nos leilões anteriores. Também aumentou a quantidade dos papéis mais longos e diminuiu um pouco a dos mais curtos.