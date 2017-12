Mercado japonês cai 0,80% A bolsa de Tóquio fechou hoje em queda de 0,80%, sem incentivos de compras. Blue chips e papéis do setor bancário encerraram mistos, mas o pregão teve alto giro financeiro, centrado em ações de poucas empresas. Depois de três sessões seguidas em alta, o mercado taiuanês registrou baixa de 0,45% nesta quarta-feira. Questões políticas e a queda dos principais índices de Wall Street (Dow Jones: -0,46%; Nasdaq: -0,49%) fizeram com que os investidores realizassem lucros. Em Manila (Filipinas), a bolsa teve alta de 1,57%, estimulada pela perspectiva de lucros de várias empresas listadas. Já o pregão sul-coreano encerrou o dia misto, com leve alta de 0,07%. As fortes compras realizadas por investidores estrangeiros foram responsáveis pelo resultado positivo, já no final do pregão. Às 5h40 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,27%; Indonésia: +1,58%; Malásia: -0,34%; Tailândia: +1,27% e Cingapura: +0,62%.