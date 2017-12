Mercado japonês fecha em alta de 1,39% O índice Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, encerrou o dia em alta de 1,39%, liderado por papéis do setor bancário. O mercado sul-coreano avançou 0,97%, estimulado pelas notícias de um grande aumento no fluxo de comércio e das vendas no varejo de papéis de tecnologia. Filipinas caiu 0,72% ainda em razão da decisão da Moody´s de baixar a perspectiva da dívida do país de "estável" para "negativa". As incertezas sobre a economia norte-americana e a instabilidade política doméstica foram as razões apontadas por analistas para explicar a queda de 0,53% em Taipé (Taiwan). Não houve negociações hoje em Hong Kong por causa do feriado nacional. Às 4h35 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Indonésia: +1,17%; Malásia: +0,28%; Tailândia: -1,01% e Cingapura: +0,03%.