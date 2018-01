Mercado: leve melhora para PIB e inflação Pesquisa feita pelo Banco Central (BC), na semana passada, junto a bancos e consultores revelou que as estimativas do mercado para o crescimento da economia neste ano passou de 3,20% levantados na enquete anterior para 3,35%. Quanto ao comportamento da inflação, as projeções para o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPC-A) passaram de 6,13% para 6,10%. O porcentual ainda é superior à meta de inflação de 6% para este ano. Para o ano que vem, as projeções de mercado para o IPC-A foram igualmente revisadas para baixo. Os números levantados pelo BC mostram que, na semana passada, as apostas estavam concentradas num IPC-A de 4,45% para 2001. Na pesquisa anterior, a projeção média dos bancos estava em 4,50%. As duas projeções ainda estão acima da meta de inflação de 4% para o ano que vem. A melhora de perspectiva também foi sentida nas apostas para os demais índices de inflação. Para o IGP-DI, as projeções foram reduzidas de 7,40%, para 7% neste ano. As apostas em relação ao comportamento do IGP-M migraram de 7,38%, para 7,14%, neste ano. As estimativas para o IPC da Fipe foram reduzidas de 5,82%, para 5,40% e as apostas em torno do comportamento do INPC mudaram de 5,92%, para 5,80% neste ano. Para o ano que vem, as estimativas de mercado para a inflação não sofreram grandes modificações. No caso do IGP-DI, IGP-M e do INPC, ficaram nos mesmos patamares da pesquisa anterior - IGP-DI de 5%, IGP-M de 5% e INPC de 4%. As apostas em relação ao IPC da Fipe, em contrapartida, sofreram pequena alteração e saíram dos 4,10% da pesquisa anterior para apenas 4%.