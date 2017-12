Mercado: ligeira recuperação em dia tranqüilo O dia foi tranqüilo nos mercados, com poucos negócios e ligeira recuperação nas cotações. Porém, os patamares das cotações, de maneira geral, prosseguem cautelosos e pessimistas. A principal preocupação dos investidores não terá solução imediata: a crise energética. Já se projeta uma redução do investimento direto estrangeiro de US$ 26 bilhões no ano para US$ 18 bilhões. A desaceleração econômica é certa e a inflação também já está sendo pressionada. A dúvida ainda é sobre o tamanho da crise e seus efeitos exatos, já que o racionamento acabou de ser implementado e qualquer previsão agora carece de precisão. Leia mais a respeito nos links abaixo. Segundo fontes do mercado, nem a desobediência anunciada pelo governador de Minas Gerais, Itamar Franco, ao racionamento, nem a prisão do ex-presidente da República Carlos Menem tiveram qualquer efeito sobre os negócios, tanto é que as cotações tiveram uma pequena recuperação no dia. O que prevalece mesmo é a incerteza quanto à crise energética e a indefinição do mercado internacional, enquanto os investidores aguardam a retomada do crescimento econômico nos dois países que mais afetam as cotações no Brasil: Estados Unidos e Argentina. Fechamentos dos mercados A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,89%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 20,500% ao ano, frente a 20,650% ao ano ontem. O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,3670, com queda de 0,88%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em alta de 2,68%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,19%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 2,08%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.