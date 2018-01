Mercado Livre anuncia acordo para vender livros da Livraria Cultura

O Mercado Livre fechou uma parceria com a Livraria Cultura para colocar mais de 30 mil produtos da livraria na plataforma de comércio eletrônico, informou a empresa nesta segunda-feira, 9.

O anúncio acontece cerca de um mês após o Mercado Livre anunciar uma parceria com a Saraiva, que colocou 10% do acervo de livros à venda no Mercado Livre.

“A chegada da Livraria Cultura fortalece ainda mais nosso portfólio de lojas oficiais, que já conta com mais de 680 parceiros de peso, em diversas categorias”, disse a diretora de marketplace do Mercado Livre, Cristina Farjallat, em comunicado à imprensa, acrescentando que o objetivo da empresa é continuar crescendo no setor de livros.

++ Mercado Livre passa a armazenar e distribuir produtos de vendedor

O Mercado Livre informou que no último mês foram anunciados mais de 4 milhões de livros na plataforma, acima do total verificado um ano antes, quando houve mais de 2,3 milhões de anúncios.

Em julho, a varejista francesa de música e livros Fnac anunciou um acordo para vender suas operações no Brasil para a Livraria Cultura, por valor não revelado.