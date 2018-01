Mercado mais calmo hoje Os investidores hoje operaram contra a maré dos últimos dias. De certa forma, até parece que há um cansaço de tanto falar das expectativas de juros mais altos nos Estados Unidos. A expectativa, é fato, continua a mesma, de que amanhã o Banco Central norte-americano, o Federal Reserve (FED), aumente as taxas em 0,5 ponto percentual, para 6,5% ao ano. Poucos no mercado acreditam que a taxa possa subir apenas 0,25 ponto percentual. De qualquer forma, se a taxa subir menos, deve haver uma reação positiva do mercado, que até agora trabalha com um aumento maior. Os números do mercado hoje são mais otimistas, mas ainda é cedo para qualquer definição de tendência dos mercados. O melhor é manter a cautela. E lembrar que no próximo dia 24 vai ser a vez do Copom (Comitê de Política Monetária) definir o nível de juros para o Brasil. Finalizada a discussão sobre os juros americanos, o mercado vai estar olhando os juros brasileiros, ao mesmo tempo que já deve começar a traçar expectativas para os futuros aumentos de taxas de juros nos Estados Unidos, até o final do ano. No cenário internacional, também pesou uma melhora do lado da Argentina, que na última sexta-feira foi responsável pela piora do mercado. O país anunciou que vai cortar gastos no total de US$ 600 milhões, para ajustar suas contas aos acordos com o Fundo Monetário Internacional. A Argentina precisa honrar suas metas para receber linhas de crédito, fundamentais para que o País feche suas contas internacionais. Daí o motivo de tensão, na sexta-feira passada, quando os números indicavam que o País poderia não cumprir metas e ficar sem ter como honrar seus compromissos. Bolsa foi destaque com alta de 4,12% O destaque do dia fica com a Bolsa de Valores de São Paulo, que fechou com alta de 4,12%, com pressão de alta até os últimos negócios. Foi uma reviravolta em relação aos negócios da manhã, quando a bolsa chegou a apresentar queda. O volume de negócios foi expressivo - de R$ 940 milhões -, mas apenas por conta do leilão de ações da Light e da Eletropaulo Metropolitana, que movimentou R$ 445 milhões. O volume líquido, portanto, foi fraco, mais um motivo para não confiar neste movimento como indicador de tendência. As bolsas norte-americanas também trouxeram alento para a Bovespa. A Nasdaq, bolsa eletrônica que negocia ações de empresas de tecnologia, fechou em alta de 2,23%. E o índice Dow Jones, principal indicador de preços da Bolsa de Valores de Nova Iorque - representante do comportamento médio da economia tradicional, mas que também carrega influência de empresas de tecnologia - subiu 1,87%. Dólar perde fôlego e cai para R$ 1,8250 O mercado de câmbio teve um dia de fortes oscilações. Depois de bater em R$ 1,846, o que eqüivale a uma alta de 0,49%, o dólar foi cedendo ao longo do dia, acompanhando o movimento mais otimista dos demais mercados. No fechamento do dia, os últimos negócios foram realizados ao preço de R$ 1,825, com queda de 0,65% na ponta de venda (dólar comercial). A média do dia, no entanto, ficou mais alta. Segundo o Banco Central, o dólar oficial fechou em R$ 1,8382, com alta de 0,64% na venda. Isso mostra claramente a mudança de humor do mercado, que trabalhou a maior parte do dia puxando o preço do dólar, mas que reverteu esta pressão de alta de forma considerável. O mercado comentava que houve entrada de recursos externos, e que também os exportadores aparecem quando o dólar está mais caro, procurando aproveitar as cotações mais atraentes. Como se sabe, o exportador procura fechar seus contratos de adiantamento de câmbio justamente quando o preço do dólar está o mais alto, para ganhar mais por suas exportações. Por isso, quando o dólar fica mais caro, logo começam a aparecer exportadores vendendo sua moeda. O editor Mário Rocha também apurou que o Banco Central andou ligando para as mesas de bancos que trabalham com dólar, sondando se tudo estava bem. De certa forma, mesmo sem entrar no mercado, esta é uma pressão psicológica para que as mesas de negócios atuem com maior cautela, evitando exageros. Taxa de juro também recua Neste clima mais favorável, também os juros cederam. Os contratos futuros de juros com vencimento em outubro fecharam projetando juros de 20,8% ao ano, abaixo dos 21,99% da última sexta-feira, apurou a editora Márcia Pinheiro. Nos swaps prefixados de um ano, as taxas ajustadas para 252 dias úteis estavam em 21,67% ao ano. Na sexta-feira, considerando a mesma base de comparação, o juro era de 22,08% ao ano. Portanto, também os papéis da renda fixa refletiram esta queda dos juros. Os juros ainda estão elevados considerando a taxa básica Selic, de 18,5% ao ano. Mas já é um alento não estarem subindo, movimento que nas semanas anteriores preocupou bastante o mercado.