Mercado mantém aposta de corte de 0,25 ponto nos juros Economistas do mercado brasileiro mantém a aposta de que a taxa básica de juros do País, a Selic (atualmente em 12,75% ao ano), será reduzida em mais 0,25 ponto percentual nesta semana, durante a reunião de abril do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. De acordo com pesquisa feita pelo BC, divulgada nesta segunda-feira, analistas e economistas consultados estimam que a Selic será reduzida para 12,5% nesta quarta-feira, 18, quando o Copom encerra a reunião de dois dias. No cenário de mais longo prazo, os analistas reduziram levemente suas projeções para o patamar da Selic ao final do ano. Pelos novos cálculos, o juro básico brasileiro estará em 11,25% em dezembro, levemente abaixo dos 11,5% estimados até o levantamento anterior. Para o final de 2008, o cenário traçado é o mesmo: a Selic deve encerrar o próximo ano em 10,5%. PIB Outra mudança promovida por analistas foi em relação à estimativa de crescimento da economia brasileira. As apostas agora indicam que o Produto Interno Bruto (PIB) do País deverá crescer 4%, tanto em 2007, quanto em 2008. Na pesquisa anterior, a taxa estimada era de 3,9%, também para os dois anos. Outro dado positivo da pesquisa divulgada nesta segunda-feira foi a redução na estimativa de equivalência entre a dívida líquida do setor público e o PIB. Pelos cálculos feitos, a dívida pública estará ao final do ano em valor equivalente a 43,9% do PIB, uma queda frente aos 46,5% estimados até o levantamento passado. Essa redução reflete o aumento do PIB esperado e as revisões feitas nas taxas de crescimento da economia nos últimos anos, depois que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) alterou a metodologia de cálculo do volume de riquezas produzidas no país. Inflação As projeções do mercado para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do País, de 2007 caíram de 3,86% para 3,81%. Para 2008, as estimativas para a variação do IPCA não mudaram e prosseguiram em 4%. Nos dois casos, as projeções seguem abaixo da meta central de 4,50% fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). No cenário de comércio internacional, os analistas consultados pelo BC elevaram para US$ 40 bilhões a estimativa para o superávit da balança comercial neste ano. Para 2008, as apostas indicam que o saldo comercial brasileiro deverá ficar positivo em US$ 36 bilhões. (com Agência Estado)