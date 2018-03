Mercado mantém aposta no corte de 0,25% nos juros Pela décima primeira semana seguida, as projeções de juros da taxa Selic (13,25%) para este mês continuaram estáveis em 13% ao ano, já que é grande a expectativa de que o Comitê de Política Monetária (Copom) reduza os juros em 0,25 ponto porcentual na reunião de terça e quarta-feira. As projeções do mercado financeiro para a taxa de juros no final do ano caíram de 11,75% para 11,50% ao ano, após três semanas de consecutivas de estabilidade, em pesquisa semanal do Banco Central (BC) divulgada na segunda. As expectativas do mercado financeiro para o Índice de Preços ao Consumidor Avançado (IPCA) deste ano ficaram estáveis em 4,07% em pesquisa semanal divulgada pelo BC. Mesmo com a estabilidade, as estimativas para o IPCA deste ano seguem abaixo da meta central, de 4,50%, fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Há quatro semanas, as projeções de IPCA para este ano estavam em 4%. Nas instituições Top 5, as previsões de IPCA no cenário de médio prazo também não mudaram, prosseguindo em 4,15%. Há quatro semanas, essas previsões estavam em 3,80%. Para este mês de janeiro as estimativas do IPCA subiram de 0,43% para 0,45%. Essa foi a segunda alta seguida dessas projeções, que estavam em 0,40% há quatro semanas. Para fevereiro, as previsões do IPCA aumentaram de 0,45% para 0,47%. Essa também foi a segunda elevação consecutiva das estimativas, que estavam em 0,45% há quatro semanas. As projeções suavizadas de IPCA para 12 meses à frente, por sua vez, ficaram estáveis em 4,03%. Há quatro semanas, essas projeções estavam em 4,08%. As previsões de aumento dos preços administrados subiram, na mesma pesquisa, de 3,95% para 4%. Há quatro semanas, essas previsões estavam nos mesmos 4%.