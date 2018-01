Mercado mantém cautela com Estados Unidos A economia norte-americana continua no centro das atenções do mercado financeiro. A grande preocupação dos investidores é de que o ritmo do desaquecimento dos EUA provoque uma recessão no país e prejudique o crescimento de outras economias no mundo. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em leve queda de 021%. O dólar comercial está cotado a R$ 1,9560 ponta de venda dos negócios - alta de 0,05% em relação ao fechamento de sexta-feira. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 14,440% ao ano, frente a 16,330% ao ano registrados na sexta-feira. O mercado de ações doméstico deu continuidade, na manhã de hoje, à realização, iniciada na sexta-feira, de parte do expressivo lucro acumulado nos primeiros pregões de 2001. A indefinição de cenário nos Estados Unidos, onde os investidores iniciam a semana aguardando novas indicações sobre a temperatura da economia, inspira os investidores da bolsa doméstica a fazer uma pausa antes de uma possível recuperação. O mercado acionário norte-americano também influencia a Bovespa. No início da tarde, o Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera em baixa de 0,33%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em queda de 2,77%.