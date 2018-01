Mercado mantém expectativas de inflação, diz BC As instituições financeiras e empresas de consultorias ouvidas semanalmente pelo Banco Central (BC) mantiveram a expectativa de alta do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste e do próximo ano na pesquisa encerrada na última sexta-feira. No levantamento, divulgado hoje, a estimativa de IPCA em 2002 subiu, na média, de 11% para 11,63%, enquanto a previsão para o próximo ano foi elevada de 10,68% para 10,83%. Para este mês, o mercado espera um IPCA de 1,50%. Na semana anterior, a previsão era de 1,10%. As sucessivas altas na expectativa de inflação têm sido impulsionadas pela volatilidade do mercado de câmbio, que reflete, em última instância, uma aversão do capital estrangeiro ao País. Em resposta a esse comportamento, a pesquisa captou uma subida da projeção média para os juros neste fim de ano, de 22% para 23%. O porcentual, no entanto, está aquém das apostas de elevação dos juros em 2 a 3 pontos na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) dos próximos dias 17 e 18. A previsão para os juros a serem praticados em dezembro do próximo ano avançou de 18,14% para 19%. A taxa real de juros projetada para o fim de 2002, tendo em conta a estimativa de inflação de 10,83% para o próximo ano, seria de 12,7 pontos porcentuais se a taxa nominal terminar mesmo dezembro em 23%, como estimado na pesquisa do BC. Mesmo com a previsão de juros mais altos, a pequisa registrou um ligeiro aumento da projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para este e o próximo ano. A estimativa para 2002 subiu de 1,26% para 1,28%, um porcentual ainda menor que o de 1,4% projetado pelo BC no último Relatório de Inflação. A previsão para 2003 avançou de 1,95% para 1,99%, ficando ainda longe dos 3% a 3,5% projetados por integrantes do PT. A estimativa de superávit da balança comercial para 2003, por sua vez, subiu de US$ 15,1 bilhões para US$ 15,6 bilhões, enquanto a previsão para o corrente ano permanece em US$ 12,5 bilhões.