Mercado mantém nervosismo O mercado financeiro mantém a pressão de alta no dólar comercial. A cotação está agora em R$ 1,82, com alta de 0,89% no dia. As Bolsas também preocupam. Em São Paulo, o mercado está com queda de 3,11%, companhando o mercado de Nova Iorque. Lá, o índice Dow Jones registra queda de 2,6%, e o Nasdaq, que reúne empresas de tecnologia, está com queda de 3,8%. Os juros também estão em alta. Os títulos federais prefixados, leiloados ontem por taxa equivalente a 20,29% ao ano, já estão pagando juros de 21,30% ao ano. É uma alta forte para apenas um dia. Hoje pela manhã este título estava pagando 21% ao ano. E os mercados futuros de juros também estão apontando alta. Um dia nervoso para todo o mercado financeiro, em função, principalmente, da expectativa de aumento dos juros nos Estados Unidos. A reunião que vai decidir este aumento somente será no dia 16 de maio, mas o mercado se antecipa nas reações. Uma alta dos juros nos Estados Unidos tende a provocar exatamente os efeitos que estamos vendo nos mercados brasileiros. Ou seja: dólar e juros em alta e Bolsa em queda.