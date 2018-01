Mercado mantém oscilações As últimas semanas foram exaustivas para o mercado financeiro. Muita oscilação de preços e cotações. Muito nervosismo. E sempre o comentário sobre a expectativa de alta dos juros dos Estados Unidos. Finalmente ontem o FED - Federal Reserve, banco central norte-americano - fez o que era aguardado pela maioria dos analistas. Os juros subiram de 6,0% para 6,5% ao ano. Um aumento mais forte, de 0,5 ponto percentual, do que os cinco anteriores, de 0,25 ponto percentual cada, desde junho do ano passado. O sinal é claro: é entendimento do FED de que a economia norte-americana está muito aquecida, e que este crescimento está causando pressões inflacionárias. Não haveria problema se o crescimento fosse acompanhado pelo aumento da oferta, sem aumento de preços. Mas é fato que depois de muitos anos crescendo de forma expressiva, há sinais de que a oferta nos Estados Unidos não está conseguindo acompanhar as compras do consumidor. A mão-de-obra é um dos indicadores claros deste limite. O desemprego do País está muito baixo para os padrões históricos. Neste quadro, os preços começam a subir. O FED sobe então a taxa de juro para diminuir a oferta de crédito. Isso deve reduzir o ímpeto consumidor do norte-americano, diminuindo a pressão sobre a inflação. Novas dúvidas vão ocupar investidores Decidido o novo nível de juros, novas dúvidas agora vão começar a ocupar com maior freqüência a cabeça dos investidores. Os juros norte-americanos, por exemplo, devem continuar subindo, pelo que sinalizou o FED ontem. É o consenso de mercado. Mas quando? E quanto? Já há analistas falando que a taxa vai para 7,5% ao ano nos próximos meses, porque a economia ainda estaria com muito fôlego, além do desejado. No Brasil, a discussão mais próxima é a reunião do dia 24 do Copom, Comitê de Política Monetária, que vai definir o nível de juros para o País. A expectativa mais otimista é de que o governo mantenha o juro básico nos atuais 18,5% ao ano. A mais pessimista, de que o governo tenha que aumentar a taxa de juro, para enfrentar as oscilações do mercado internacional. Ou seja: não falta assunto nem motivos concretos para o nível de oscilação dos preços e cotações de ativos continuar elevado. Por isso, o investidor deve manter sua precaução. O mais seguro é continuar na renda fixa pós-fixada. Pode até ser que as aplicações prefixadas tenham melhor rendimento, mas existem riscos de perdas. E as bolsas, que oferecem boas oportunidades de negócios, são opção para quem aceita o risco de perder parte do patrimônio, a apenas se tiver um horizonte de longo prazo para o investimento. Mesmo assim, a escolha de ações deve ser caso a caso, com orientação profissional. Os fundos de investimento são recomendados para médios e pequenos investidores. Antes de escolher sua carteira, verifique o desempenho do fundo nos últimos meses, com base no índice de Sharpe (veja link abaixo), para evitar fundos que tenham risco muito grande para o nível de rentabilidade oferecida. E não coloque mais do que 10% de seu patrimônio em ações, salvo se você efetivamente tem noção do risco que está correndo, e aceita este risco. Veja no link abaixo como foi o dia no mercado financeiro ontem.