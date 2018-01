Mercado mantém otimismo apesar do risco de guerra O mercado financeiro brasileiro continua otimista com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, apesar dos crescentes temores de uma guerra entre os Estados Unidos e o Iraque, que fizeram o preço do petróleo registrar forte alta nesta sexta-feira. O dólar comercial rompeu o suporte dos R$ 3,50 e caiu até R$ 3,435 (-2,69%). No fechamento, a moeda norte-americana desvalorizou 2,41%, cotada a R$ 3,445 - menor patamar desde 20 de setembro (a R$ 3,405). A queda do dólar hoje foi comentada na primeira reunião ministerial como um dos primeiros sinais de que há tendência de melhoria com a instalação do novo governo. Apenas nestes dois primeiros dias úteis do novo governo, a moeda norte-americana caiu 2,68%. Segundo o porta-voz da presidência, André Singer, "o restabelecimento da credibilidade do País deixou a todos contentes". No mercado de ações, com menos ímpeto, mas melhor liquidez, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em ligeira baixa de 0,02%, ainda assim acumulando ganho de 2,95% nos dois primeiros dias úteis de janeiro, o que possibilitou o pequeno movimento de realização de lucros. O giro financeiro totalizou R$ 353 milhões. Formaram um cenário positivo para os negócios a consistente queda do dólar, a valorização dos títulos da dívida brasileira e a nova baixa do risco Brasil para pouco mais de 1.300 pontos base. As maiores altas do índice foram de Embratel PN (+4,42%), Tele Nordeste Celular PN (+4,03%), Tele Celular Sul ON (+3,63%), CRT PNA (+2,93%) e Cesp PN (+2,87%). No mercado monterário, os juros futuros recuaram mais um pouco na BM&F. O DI futuro para abril, o mais negociado, teve hoje 99.587 contratos negociados e sua taxa fechou a 26,20% ao ano, ante 26,30% de ontem; em segundo lugar (10.281 negócios), o DI fevereiro encerrou a 25,11%, ante 25,27% do fechamento anterior; e o DI julho ficou em terceiro lugar, com 9.221 contratos negociados, e juro a 26,80%, ante 27,06% da véspera.