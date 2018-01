Mercado mantém previsão de alta de 0,7% do PIB em 2017

BRASÍLIA - O mercado financeiro manteve sua projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2017. A expectativa de alta para o PIB deste ano continuou em 0,73% no Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 6. Há um mês, a perspectiva estava em 0,70%. Para 2018, o mercado manteve a previsão de alta do PIB, de 2,50%. Quatro semanas atrás, a expectativa estava em 2,43%.

Em 18 de outubro, o BC informou que o IBC-Br cedeu 0,38% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal. Em relação a agosto do ano passado, o índice sem ajuste sazonal subiu 1,64%. No acumulado de 2017 até agosto, o IBC-Br acumula leve alta de 0,31%. Para boa parte dos economistas, apesar do recuo na margem do IBC-Br em agosto, a atividade no País segue em processo de recuperação.

Em 21 de setembro, o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) trouxe as projeções atualizadas do BC para o crescimento do PIB: 0,7% em 2017 e 2,2% em 2018.

No Focus de hoje, a projeção para a produção industrial deste ano continuou em um avanço de 2,00%. Há um mês, estava em 1,18%. No caso de 2018, a estimativa de crescimento da produção industrial passou de 2,98% para 3,00%, ante 2,40% de quatro semanas antes.

Já a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2017 foi de 52,28% para 52,25%. Há um mês, estava em 52,25%. Para 2018, a expectativa no boletim Focus foi de 55,81% para 55,90%, ante 55,71% de um mês atrás.

Inflação. Os economistas também mantiveram suas projeções para o IPCA - o índice oficial de preços - para este e para o próximo ano. O Relatório Focus divulgado hoje mostra que a mediana para o IPCA em 2017 permaneceu em 3,08%. Há um mês, estava em 2,98%. A projeção para o índice de 2018 também foi mantida, em 4,02%, como já estava há quatro semanas%.

As projeções de mercado divulgadas hoje na Pesquisa Focus indicam que a expectativa é de que a inflação fique levemente acima do piso da meta, de 3,0%, em 2017. O centro da meta para este ano e o próximo é de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (inflação de 3,0% a 6,0%).

No dia 6 de outubro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o IPCA de setembro subiu 0,16%. No ano, a inflação acumulada é de 1,78% e, nos 12 meses até setembro, de 2,54%.

Há uma semana e meia, o BC atualizou, por meio do comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom), suas projeções para o IPCA: 3,3% em 2017, 4,3% em 2018 e 4,2% em 2019.

Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2017 na Focus continuou em 3,05%. Portanto, estas casas também preveem que o BC cumprirá a meta, já que a inflação ficará acima do piso de 3,0%. Para 2018, a estimativa do Top 5 continuou em 4,00%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de 2,92% e 4,09%, respectivamente.