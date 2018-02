Mercado mantém previsão de inflação e reduz crescimento As projeções de mercado para o IPCA deste ano continuaram em 4,8% na pesquisa semanal feita pelo Banco Central, com um grupo de 70 instituições financeiras e empresas de consultoria. As estimativas para a inflação em 2003 também ficaram inalteradas nos mesmos 4% do último levantamento. A média das previsões para o IPCA em janeiro aumentou, ao mesmo tempo, de 0,40% para 0,45%, enquanto que as previsões para o IPCA de fevereiro subiram de 0,25% para 0,27%. As projeções de curto prazo das cinco instituições mais bem conceituradas pelo BC para o IPCA deste e do próximo ano ficaram inalteradas em 4,85% e 3,75%, respectivamente. Nos modelos de médio prazo, as previsões de outras cinco instituições mais bem conceituadas pelo BC para o IPCA deste ano aumentaram de 4,96% para 5%. As estimativas de médio prazo para o IPCA em 2003 ficaram nos mesmos 4% do último levantamento. As estimativas de mercado para o crescimento da economia este ano recuaram de 2,44% para 2,4% no levantamento semanal feito pelo Banco Central com um grupo de 70 instituições e empresas de consultoria. As estimativas de expansão para a economia em 2003 ficaram nos mesmos 3,5% da última pesquisa. Projeções do mercado para o superávit da balança comercial este ano caíram de US$ 4,8 bilhões para US$ 4,7 bilhões na pesquisa semanal feita pelo BC. As previsões de superávit da balança comercial em 2003 recuaram, de US$ 6 bilhões para US$ 5,8 bilhões.