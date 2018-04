Mercado mantém previsões para PIB e Selic em 2009

A despeito da estabilidade nas expectativas para o PIB em 2009, houve piora das projeções do mercado em relação ao resultado da produção industrial no período, que deve cair 5,37%, ante projeção anterior de retração de 5,04%. Para 2010, também houve uma deterioração das expectativas, ainda em menor magnitude, passando de um crescimento de 4,05% para uma alta de 4,03%.

Selic

O mercado financeiro também manteve as projeções em relação às decisões do BC referentes à taxa básica de juros da economia brasileira, Selic, em 2009. De acordo com a pesquisa Focus, a Selic deve ser reduzida em apenas 0,50 ponto porcentual até o fim deste ano, atingindo a marca de 8,75% ao ano. Foi mantida ainda a expectativa de que tal corte do juro básico deve ocorrer integralmente na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) prevista para este mês, nos dias 21 e 22 de julho.

Nada mudou também na avaliação dos analistas sob a ótica do comportamento da Selic em 2010. A taxa deve voltar a subir no próximo ano, chegando a 9,25% no fim do período.

Inflação

O mercado voltou a elevar a projeção para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2009, ainda que ligeiramente, segundo a pesquisa Focus. De acordo com o levantamento, a taxa esperada pelos analistas para o índice oficial de inflação do País este ano passou de 4,4% para 4,42%, levemente mais próxima ao centro da meta de inflação determinada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) do período, de 4,5%. A margem de tolerância é de dois pontos porcentuais, para baixo ou para cima.

Também houve uma ligeira evolução da taxa esperada para o fim de 2010. A mediana das estimativas para o ano que vem passou de 4,32% para 4,33%. A meta de inflação para 2010 é equivalente a deste ano.

Câmbio

O mercado financeiro praticamente não mexeu nas projeções para o câmbio tanto em 2009 quanto em 2010, segundo os dados divulgados hoje pelo BC. A mediana das estimativas para o dólar no fim deste ano passou de R$ 2,00 (cotação verificada há um mês no mesmo levantamento) para R$ 1,99. Para 2010, a estimativa seguiu em idênticos R$ 2,00, cotação que é inferior, porém, à projeção do relatório divulgado quatro semanas atrás, de R$ 2,10.

Contas externas

O mercado financeiro voltou a reduzir as expectativas de déficit em conta corrente (saldo de todas as transações do País com o exterior) em 2009, passando de US$ 16,2 bilhões para US$ 16 bilhões, segundo o relatório Focus. Para 2010, a projeção dos analistas seguiu deficitária em US$ 22 bilhões.

Já a projeção para o superávit da balança comercial brasileira este ano subiu de US$ 21,5 bilhões para US$ 22 bilhões. Também houve elevação para o comportamento do dado em 2010. Para os analistas, o superávit comercial somará US$ 19,5 bilhões, ante expectativa anterior de US$ 18 bilhões.

No caso do Investimento Estrangeiro Direto (IED), houve manutenção da projeção para este ano em US$ 25 bilhões. Para 2010, houve leve elevação, de US$ 25,5 bilhões para US$ 26 bilhões, de acordo com a pesquisa divulgada hoje pelo BC.