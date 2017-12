Mercado mantém previsões sobre PIB e investimento As projeções de mercado para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2004 foram mantidas em 3,60% na pesquisa semanal feita pelo Banco Central (BC). As previsões para o próximo também não se alteraram e ficaram nos mesmos 3,80% da pesquisa anterior. Investimentos estrangeiros As projeções de investimento estrangeiro direto (IED) em 2004 ficaram estáveis em US$ 12 bilhões. As previsões de fluxo de IED para 2005 também não se alteraram e permaneceram nos mesmos US$ 15 bilhões da pesquisa anterior. Déficit em conta corrente As projeções de mercado para o déficit em conta corrente do balanço de pagamentos de 2004 caíram de US$ 3,20 bilhões para US$ 2,90 bilhões. As previsões para 2005 recuaram, na mesma pesquisa, de US$ 3,88 bilhões para US$ 3,35 bilhões. O levantamento do BC registrou ainda uma queda das previsões de superávit da balança comercial em 2005 de US$ 19,02 bilhões para US$ 18,80 bilhões. As estimativas de superávit em 2004, no entanto, ficaram estáveis em US$ 20 bilhões. Relação dívida/PIB As instituições financeiras ouvidas elevaram as projeções de dívida líquida do setor público em 2005 de 54,25% para 54,70% do Produto Interno Bruto (PIB). As previsões para 2004, no entanto, ficaram estáveis em 56% do PIB. As previsões de superávit primário do setor público neste e no próximo ano permaneceram nos mesmos 4,25% do PIB em ambos os períodos.