Mercado mantém projeções para IPCA/2005 em 5,21% As projeções de mercado para o IPCA de 2005 ficaram estáveis em 5,21% na pesquisa semanal do BC, divulgada hoje. Esta foi a segunda semana seguida em que as previsões para a inflação deste ano permaneceram inalteradas. O porcentual projetado ainda é superior ao objetivo de 5,1% perseguido pelo Copom. As previsões de IPCA para este ano das instituições Top Five, no cenário de médio prazo, também não mudaram e prosseguiram em 5,21%. As estimativas para 2006, em contrapartida, recuaram pela segunda semana consecutiva, caindo de 4,64% para 4,63%. Apesar da queda, o porcentual projetado ainda é superior à meta central de 4,5% fixada pelo CMN para o próximo ano. A pesquisa do BC também registrou estabilidade das estimativas de IPCA para setembro, em 0,35%. Para outubro, as projeções de inflação recuaram de 0,43% para 0,41%. Apesar disso, este porcentual ainda é superior ao 0,40% estimado há quatro semanas. As previsões suavizadas de IPCA em 12 meses à frente caíram, por sua vez, de 4,74% para 4,69%. Esta foi a quarta queda consecutiva destas previsões, que estavam em 4,89% há quatro semanas. As estimativas de mercado para o reajuste de preços administrados em 2005 subiram de 7,30% para 7,38%. Foi a quarta elevação consecutiva. As previsões de aumento de administrados para 2006 recuaram de 4,85% para 4,83%. Juros As projeções de mercado para a taxa de juros em outubro ficaram estáveis em 19%. As estimativas embutem uma expectativa de que o Comitê de Política Monetária (Copom) venha a cortar os juros em 0,50 ponto porcentual na reunião dos próximos dias 18 e 19. A previsão de juros a 19% vem sendo mantida pelo mercado há quatro semanas seguidas. Para o fim do ano, as expectativas de juros também não mudaram e prosseguiram em 18% pela oitava semana consecutiva. As projeções de taxa média de juros para este ano ficaram inalteradas em 19,15% pela terceira semana seguida. As estimativas de juros para o fim de 2006 seguiram a mesma tendência de estabilidade e permaneceram em 16%. As expectativas de taxa média de juros para o próximo ano, por sua vez, recuaram de 16,51% para 16,50%. Esta foi a segunda queda consecutiva destas previsões. Câmbio As projeções de mercado para a taxa de câmbio no fim de outubro caíram de R$ 2,35 para R$ 2,30 na pesquisa do BC. Esta foi a quarta queda consecutiva destas previsões, que estavam em R$ 2,40 há quatro semanas. Apesar da redução, as estimativas continuaram acima das taxas praticadas em mercado na sexta-feira, último dia do mês de setembro. Para o fim do ano, as estimativas de câmbio recuaram de R$ 2,40 para R$ 2,35. Esta foi a sexta redução seguida destas expectativas, que estavam em R$ 2,46 há quatro semanas. Para o fim de 2006, as projeções de câmbio caíram de R$ 2,60 para R$ 2,56. Há quatro semanas, estas estimativas estavam em R$ 2,70.