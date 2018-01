Mercado mantém tensão e dólar sobe com força Depois de uma semana de tensões em que o dólar teve um forte ajuste para cima, o mercado de câmbio retomou as transações, nesta segunda-feira, seguindo a trajetória de alta. Na abertura, o dólar subia 1,16%, cotado a R$ 3,065% - posição que mantinha às 10h09. Os investidores devem acompanhar o comportamento do mercado externo e das taxas de juros dos Estados Unidos, que com certeza serão fundamentais para consolidar a trajetória dos próximos dias. Mas, certamente, os movimentos políticos internos, principalmente em torno da reforma da Previdência, serão o grande farol dos investidores. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.