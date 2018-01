Mercado mantém tensão nos juros O foco de tensão hoje no mercado financeiro ficou com o mercado de juros. Quem compra títulos de renda fixa prefixados não abre mão de pedir taxas de juros maiores. Por trás desta exigência há um motivo bem sólido: ninguém quer aumentar o risco de suas carteiras. Nestes momentos de forte oscilação dos mercados, os investidores preferem títulos de prazo menor, porque podem calcular mais facilmente as expectativas. Ou seja: os títulos de prazo mais curto reduzem os riscos. No caso de uma alta mais forte dos juros, causam perdas menores. Mas o governo está insistindo em colocar títulos prefixados de longo prazo. Hoje o diretor de Política Monetária do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, avaliou que o mercado de juros está tendo reações exageradas por conta da expectativa de que os Estados Unidos subam seus juros em 0,5 ponto percentual, para 6,5% ao ano. Suas declarações, no entanto, não convenceram o mercado. E os juros voltaram a subir. Títulos de um ano pagam juros de 21,62% As taxas do swap prefixado de um ano - que são um bom referencial do comportamento dos juros - fecharam ontem em 21,62% ao ano. Como esta taxa embute os efeitos dos dias úteis e corridos do papel, não é possível comparar com a taxa do dia anterior. Para isso, é preciso convertê-la numa base comum, que o mercado convencionou em 252 dias úteis por ano. Nesta base, o juro do swap fechou hoje em 22,17% ao ano, bastante acima portanto do juro de 22,17% ao ano. Importante lembrar que há cerca de um mês as taxas de juros deste mesmo papel estavam na ordem de 18,16% ao ano. A alta dos juros, portanto, é bastante expressiva e mostra que o mercado está apreensivo. De onde vem esta apreensão? A fonte principal é a questão dos juros nos Estados Unidos. Os indicadores econômicos estão apontando aquecimento da economia norte-americana, o que pode se converter em pressões inflacionárias. O Banco Central do país (FED) vem subindo as taxas, para conter estas pressões, e agora os analistas acreditam que o juro possa subir ainda mais em maio, já que a economia ainda não deu sinais de estar recuando por conta dos aumentos anteriores. Dependendo do tipo de ajuste que acontece no mercado internacional por conta desta nova alta, se os investidores reduzirem suas remessas para países emergentes, como o Brasil, pode ser necessário que o governo brasileiro suba suas taxas de juros novamente. O mercado então antecipa esta eventual alta, pedindo taxas maiores hoje, para reduzir seus riscos. Mercado pressiona taxas por causa dos prazos No fundo, o mercado queria prazos mais curtos para os títulos prefixados. Quando um investidor compra um título prefixado e as taxas sobem, ele acaba perdendo em relação ao novo patamar de taxas. Na realidade, é uma perda relativa. O investidor que comprou títulos para receber 18,16% ao ano vai receber este percentual, se aguardar até o vencimento. O problema é que quando as taxas sobem, se o investidor precisar vender seus títulos, vai ter que dar um desconto, para compensar os juros mais altos. Dependendo do quanto os juros subiram, este desconto pode significar que um título que custou R$ 900, por exemplo, possa ser vendido por apenas R$ 800. No mercado de títulos de renda fixa é assim. Quando os juros sobem, os preços dos títulos caem. E é esta queda que assusta os investidores. Veja em instantes mais informações sobre a alta dos juros, que já está causando perdas para alguns fundos de renda fixa.