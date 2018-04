Mercado mantém trégua e Bolsa sobe Hoje os mercados tiveram mais um dia de trégua, ou seja, maior estabilidade e tendência levemente otimista. Esse comportamento já dura alguns dias, em função das medidas tomadas pelo governo brasileiro, a viagem do ministro da Fazenda, Pedro Malan, e do presidente do Banco Central (BC) Armínio Fraga, a Nova York, e da ausência de pesquisas eleitorais significativas. Amanhã o BC iniciará os leilões de linhas complementares de financiamento a exportadores. De qualquer forma, a instituição voltou a intervir no câmbio para conter as altas da moeda norte-americana hoje. Gradualmente o mercado espera uma retomada dos créditos externos ao Brasil. Para a reunião de Malan e Fraga com a elite financeira internacional na segunda-feira, a expectativa é de que não sejam cortados mais do que os estimados 20%. De qualquer forma, analistas consideram que a pressão de hoje foi resultado de mais remessas ao exterior por conta das quatro quedas consecutivas do dólar nos últimos dias. Os mercados também têm mantido uma certa tranqüilidade em função da falta de pesquisas que reflitam os efeitos do horário eleitoral gratuito, que começou na terça-feira. A partir da semana que vem, começa a ser possível avaliar se a grande vantagem de José Serra (PSDB/PMDB) na distribuição do tempo se traduzirá em votos. Serra continua sendo o preferido dos investidores, e eventuais avanços seus nas pesquisas podem trazer movimentos mais otimistas. Mas muitos já começam a considerar essa possibilidade remota. De qualquer forma, os principais candidatos já moderaram seus discursos e reafirmaram princípios importantes ao mercado. Além disso, espera-se que, conforme avance a corrida presidencial, os candidatos passem a ser mais precisos em relação à política econômica, reduzindo as incertezas do cenário. Mercado O dólar comercial foi vendido a R$ 3,1450 nos últimos negócios do dia, em alta de 1,94% em relação às últimas operações de ontem, oscilando entre R$ 3,1100 e R$ 3,1800. Com o resultado desta quinta-feira, o dólar acumula uma alta de 35,79% no ano e 8,37% nos últimos 30 dias. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagam taxas de 21,900% ao ano, frente a 21,910% ao ano ontem. Já os títulos com vencimento em julho de 2003 têm taxas de 25,750% ao ano, frente a 25,750% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 2,81% em 9702 pontos e volume de negócios de R$ 478 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 28,54% em 2002 e 1,92% nos últimos 30 dias. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, seis apresentaram quedas. O principal destaque foram os papéis da Tele Centro Oeste Celular PN (preferenciais, sem direito a voto) e da Tele Celular Sul, com altas de 10,34% e 11,57% respectivamente. Mercados internacionais Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 1,08% (9053,6 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - subiu 0,97% (a 1422,95 pontos). Às 18h, o euro era negociado a US$ 0,9688. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em alta baixa de 0,49% (386,78 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.