Mercado melhora com rumor sobre Bodin e demissão de O?Neill O dólar recuou a partir do meio da manhã, depois de abrir em alta e passar de R$ 3,80. À 1h14, a moeda americana recuava 0,66%, cotada a R$ 3,745. A queda foi inicialmente atribuída aos rumores de que Pedro Bodin, do Icatu, poderia aceitar a indicação para a presidência do Banco Central. Os juros futuros também registram baixa, apesar do IPCA acima do esperado, acompanhando a reação do dólar aos boatos, ao mesmo tempo em que a bolsa sobe. Outro fator que ajudou a melhorar os ativos brasileiros, com impacto mais direto no C-Bond, o título mais negociado da dívida brasileira, foi a notícia da demissão do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Paul O?Neill , que se notabilizou por assumir posições críticas ao Brasil e outros países da América Latina. O fato de o dólar ter subido muito ontem também contribui para um ajuste nas cotações. Segundo operadores, a reunião de Lula hoje em Brasília com a cúpula petista também ajuda o mercado a ter um desempenho positivo, diante da hipótese considerada entre operadores de que, após a reunião, sejam anunciados nomes do novo governo. Clique aqui para saber como está o dólar