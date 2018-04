Mercado melhora previsão de PIB e vê inflação maior

O mercado melhorou a previsão para o desempenho da economia brasileira em 2009, mas elevou as estimativas de inflação deste e do próximo ano, mostrou o relatório Focus nesta segunda-feira, 13. As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central esperam agora retração de 0,34% do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano, ante estimativa anterior de declínio de 0,50%. Para 2010, a projeção continua sendo de crescimento de 3,5% da economia.

No caso da inflação, o prognóstico é de que o IPCA suba 4,50% em 2009 - ficando no centro da meta perseguida pelo BC -, frente à projeção anterior de 4,42%. O IPCA do próximo ano deve avançar 4,40%pelas novas estimativas, ante alta de 4,33% projetada na semana anterior.

A previsão para o juro básico foi mantida em 8,75% ao ano no final de 2009 e em 9,25% no encerramento de 2010. As instituições mantiveram pela terceira semana a perspectiva de que o Comitê de Política Monetária (Copom) reduza a Selic em 0,50 ponto porcentual na reunião da próxima semana, para 8,75%.

A estimativa para a produção industrial piorou, saindo de queda de 5,37% na semana anterior para declínio de 6,0%.