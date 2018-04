Mercado melhora previsão sobre PIB Analistas estão mais otimistas com as perspectivas para a economia brasileira em 2009. Em pesquisa semanal feita pelo Banco Central, o mercado financeiro melhorou a previsão para o Produto Interno Bruto (PIB), que passou de uma contração de 0,50% para queda de 0,34%. Para 2010, foi mantida expectativa de recuperação da atividade, com aposta de crescimento de 3,50%. Para a inflação, porém, as previsões são mais pessimistas. Pela segunda semana seguida, foi elevada a expectativa de alta do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Passou de 4,42% para 4,50%, no centro da meta de inflação para o ano. Esse é o indicador usado pelo BC para as decisões de política monetária. Quanto maior a alta dos preços, menor o espaço para o corte dos juros. Foi mantida previsão de que o juro deve cair apenas mais uma vez em 2009. Pelo cenário desenhado pelos analistas, a taxa Selic deve ser reduzida em 0,50 ponto porcentual na próxima reunião, nos dias 21 e 22 de julho, o que levaria o juro para 8,75%. Nos meses seguintes, a taxa deve permanecer estável até, pelo menos, o fim do ano. A estimativa para 2010 também foi afetada. No levantamento, a expectativa de inflação no próximo ano subiu de 4,33% para 4,40%. A economista-chefe do ING Bank, Zeina Latif, disse à Agência Estado que isso ocorre porque o índice de inflação subiu mais que o esperado em junho - mês que teve alta de 0,36%, acima das previsões de 0,30%. E prevalece a expectativa de que o preço da gasolina não deve cair e a economia vai continuar em recuperação.