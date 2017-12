Mercado monitora Argentina e cortes no Orçamento A Argentina continua sendo o foco das atenções, mas notícias sobre as negociações do governo brasileiro com o Fundo Monetário internacional (FMI) e também o anúncio de um ajuste no Orçamento da União, marcado para as 11h30, podem diminuir a pressão sobre as cotações, que devem apresentar grande volatilidade. Ontem, o governo Fernando de la Rúa enfrentou dificuldades políticas para a aprovação do ajuste fiscal no Senado, o que contribuiu para uma apreensão no mercado de câmbio, elevando as cotações. Alguns analistas ouvidos pela Agência Estado arriscam em afirmar que essa pressão deve continuar hoje pela manhã, pelo menos enquanto não houver certezas sobre a votação do ajuste argentino no Senado. Além disso, o mercado ainda aguarda o anúncio dos termos da troca de parte dos títulos da dívida interna com vencimento de curtíssimo prazo por papéis de prazo mais longo. No entanto, as expectativas podem melhorar diante do desenrolar das negociações com o FMI sobre um novo acordo de empréstimo para amenizar o contágio de um possível colapso econômico argentino - leia-se moratória e desvalorização do peso - sobre a economia brasileira. O acordo deve garantir a cobertura das obrigações externas do País no ano que vem. Ainda, hoje pela manhã, foi anunciado que o governo divulgará às 11h30 um ajuste no Orçamento. Essa medidas são vistas pelo mercado como um esforço em diminuir o impacto da crise econômica da argentina sobre a economia local e devem repercutir positivamente sobre as cotações. Abertura dos mercados Há pouco, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,5000, com alta de 1,17%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 24,948% ao ano, frente a 24,700% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em queda de 0,09%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava queda de 2,35%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em alta de 0,30%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em alta de 0,26%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.