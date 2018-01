Mercado monitora governo Lula na condução da economia As duas últimas semanas foram marcadas por uma aparente calma dos investidores estrangeiros com os rumos da política econômica brasileira a partir de janeiro de 2007. Assustados logo após o segundo turno da eleição com a ofensiva dos defensores dentro do governo do "fim da era Palocci", os agentes do mercado externos se acomodaram em seguida com os sinais de manutenção dos pilares da estabilidade econômica dados pelo presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva. Um fator importante para essa trégua foi o ambiente positivo que dominou os mercados externos no início de novembro. Mas seria um equívoco se confundir o atual compasso de espera dos investidores com uma aposta tranqüila no Brasil. Os sinais e rumores que orbitam em torno da montagem da política econômica e da pressão da ala desenvolvimentista do governo são monitorados atentamente pelos mercados e ganharão crescente importância nas próximas semanas com a aproximação do final do ano. Notícias que indiquem a manutenção de uma política monetária independente e/ou um ajuste fiscal ancorado no corte de gastos e implementação de reformas terão um impacto positivo. Por outro lado, sinais de uma política menos conservadora para os juros e uma manutenção da estratégia fiscal terão o potencial de ter um efeito negativo sobre os ativos brasileiros. Nos últimos dias, por exemplo, os investidores têm manifestado preocupação com os boatos de que o secretário do Tesouro, Carlos Kawall, estaria insatisfeito no cargo - fato negado por ele na sexta-feira passada - e o noticiário sobre possíveis mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal. "Não há indiferença com os rumos do segundo mandato de Lula, todo mundo está monitorando", disse à Agência Estado o estrategista do fundo de investimentos Threadneedle, Henry Stipp. "Os investidores se acalmaram com a postura do Lula logo depois da eleição, que jogou um balde de água fria nos desenvolvimentistas, mas agora é preciso ver o que será feito de concreto na economia." Segundo Stipp, uma possível troca de alguns diretores do Banco Central seria vista com naturalidade desde que os novos nomes não indiquem uma mudança na atual linha da política monetária. "Nos últimos anos o BC, lutando contra boa parte do governo, conquistou credibilidade junto aos mercados ao mostrar que não é suscetível a pressões políticas e isso se reflete nas expectativas inflacionárias baixas", disse. "Qualquer ameaça à ação do BC teria um impacto negativo imediato nos mercados." Stipp observou que o comando do ministério da Fazenda também será crucial. "É praticamente unanimidade nos mercados a avaliação de que o Brasil precisa fazer um ajuste fiscal o quanto antes e o ministro da Fazenda terá que ser o comandante dessa operação", disse. Gene Frieda, estrategista-chefe para mercados emergentes do Royal Bank of Scotland, disse que o presidente Lula, apesar de ter dado garantias de que entende a importância da autonomia informal do BC, não tem sido totalmente ortodoxo em sua declarações em relação às mudanças na diretoria da instituição. O analista observou que é do conhecimento geral dos mercados que o diretor de Política Econômica do BC, Afonso Bevilaqua, vai se demitir no final deste ano por razões pessoais. Mas, segundo analista, "para o mercado será difícil ver Bevilaqua sair" pois ele é considerado o líder dos membros ortodoxos da diretoria do BC, entre eles o diretor de Política Monetária, Rodrigo Azevedo, de Estudos Econômicos, Mário Mesquita e de Assuntos Internacionais, Paulo Vieira da Cunha. "Embora esse grupo pareça suficientemente forte para conter os membros menos ortodoxos da diretoria, o balanço do poder poderia mudar dependendo de quem Meirelles - ou Lula - escolha para o cargo de Bevilaqua", disse Frieda.