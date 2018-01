Mercado não quer acreditar em boatos, mas espera fala de Lula A voz corrente no mercado é de que os investidores não acreditam no boato que assolou as mesas de operação, de que o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, estaria demissionário . Mas é inegável que ontem o boato afetou os negócios. A bolsa chegou a despencar mais de 3% à tarde e os bradies também caíram forte em Nova York, de onde os rumores teriam partido. O fato de mercados maiores, como os de juros e câmbio, terem oscilado pouco, é uma atenuante desse nervosismo.. Operadores ouvidos pela Agência Estado para o noticiário do AE-News, o serviço da AE voltado para o mercado financeiro, porém, não subestimam os rumores e aguardam o depoimento do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esperado para hoje. Segundo apurou o repórter João Domingos, Lula pode aproveitar as cerimônias de que participará hoje para reafirmar o apoio à equipe econômica e responder aos boatos. Há quem considere que o sentimento do mercado vai depender em muito da fala de Lula.