Mercado não reverteu pessimismo com discurso de Lula O dólar comercial oscilou durante o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No início, estava no patamar máximo do dia, vendido a R$ 2,3960. Durante a fala do presidente, a pressão de alta diminuiu, mas no final a moeda norte-americana já havia voltado para a cotação máxima. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) ampliou a queda para 1,96 no final do discurso do presidente. No exterior, o discurso do presidente Lula foi acompanhado pela queda no preço dos títulos da dívida brasileira e pela alta do risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro em relação à capacidade de pagamento da dívida do País - que chegou a 404 pontos. O presidente disse que está consciente da gravidade da crise política. Afirmou que se sente traído e alegou desconhecer as irregularidades. Lula destacou ainda que o PT foi criado para lutar pelo povo pobre e pelas camadas médias da sociedade. O presidente encerrou seu discurso com um pedido de desculpas. "Quero dizer ao povo brasileiro que não tenho nenhuma vergonha de dizer que temos que pedir desculpas. O PT tem que pedir desculpas. O governo tem que pedir desculpas ao povo brasileiro que tem esperança, que sonha com economia forte e distribuição de renda".