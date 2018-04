Mercado não vê mudança no câmbio com nova equipe A saída de Julio Sérgio Gomes de Almeida da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, que será ocupada agora pelo secretário-executivo do Ministério, Bernard Appy, não deve alterar a política cambial do Banco Central, na avaliação de profissionais do mercado consultados pela reportagem da Agência Estado. Segundo analistas, as ações do Banco Central no câmbio estão limitadas pela grande liquidez (volume de negócios) no mercado e o crescimento econômico global. Por isso, o que se espera é que, em vez de adotar eventual medida restritiva que poderia afugentar o investidor, hipótese considerada bastante improvável, o BC poderia retomar a queda de 0,50 ponto porcentual na taxa Selic (a taxa básica de juros da economia) na próxima reunião do Copom, em 17 e 18 de abril. Isso porque, com a queda de juro no mercado interno, o espaço para arbitragem seria menor. Ou seja, a diferença entre as taxas no mercado externo e no mercado interno diminuiu. Nos últimos dias, grande parte dos dólares que entra no País vem de captações no mercado externo (com taxas mais baixas) para investimentos no mercado interno (com juro mais alto). Portanto, como forma de ajudar a conter um pouco a valorização do real, A aceleração do ritmo de corte na Selic não faria o dólar subir, mas poderia amenizar a escalada de baixa das cotações", diz o diretor de câmbio da Liquidez Corretora, Marcelo Voss. Um analista do mercado de ações comentou que mudanças na Fazenda tendem a ter pouco impacto nos negócios. "O que mexe mesmo com o mercado é o Banco Central, principalmente se a mudança atingir o Meirelles (Henrique Meirelles, presidente do BC). Mas isto está fora de cogitação", afirmou. Esse analista observou ainda que nas declarações dadas hoje pelo ministro Guido Mantega ficou claro que há uma sintonia entre ele (Mantega) e as políticas do Banco Central para câmbio e juros. "Parece que a ordem agora no governo é não criticar", afirmou o analista. Afinação O economista-chefe para a América Latina do banco ABN AMRO, Alexandre Schwartsman, disse ao correspondente em Londres, João Caminoto, que a saída de um severo crítico do BC (Gomes de Almeida) deverá melhorar a relação entra a instituição e o Ministério da Fazenda. Ele espera também que o retorno de Bernard Appy para a Secretária de Política Econômica aumenta as chances do governo retomar o programa de reforma microeconômica. "Appy está totalmente familiarizado com as propostas inicialmente apresentadas pelo ex-secretário Marcos Lisboa e, além disso, tem sido uma das principais vozes defensoras da reforma tributária", disse Schwartsman. "Francamente, é difícil ver alguém mais qualificado para avançar uma proposta de reforma tributária do que o Appy. Segundo o economista, o programa de reforma havia sido abandonado por Gomes de Almeida, "que era muito mais obcecado com temas como as taxas de câmbio e a defesa ferrenha do setor industrial". Saída após críticas ao BC O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou a saída de Gomes de Almeida nesta quarta-feira, após a publicação, nesta quarta-feira, de uma entrevista na qual criticou a política de juros do Banco Central e seu efeito sobre o câmbio."Eu acredito que o Banco Central está praticando uma política monetária adequada, correta para o país", afirmou Mantega em entrevista, após anunciar que Gomes de Almeida havia pedido demissão na segunda-feira "por motivos pessoais". Na entrevista, publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo, Gomes de Almeida afirmou que a valorização cambial é prejudicial ao país e é resultado da política de juros altos. Para Mantega, ao conceder a entrevista, Gomes de Almeida já falou, na prática, como alguém fora do governo, uma vez que já apresentara seu pedido de demissão. Ele também disse discordar da avaliação de Gomes de Almeida de que o câmbio valorizado está contribuindo para a desindustrialização no país. O ministro afirmou que a indústria de transformação está indo bem, e destacou os setores automobilístico e de bens de capital.