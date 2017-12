Mercado: Nasdaq cai e derruba Bovespa Apesar de já ser esperada pela maioria dos analistas, a mudança na tenência de juros nos EUA frustrou a expectativa de alguns investidores que acreditavam em queda da taxa. O resultado foi uma forte queda da Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - que, no início da tarde, operava em queda de 4,46%. No pior momento da manhã, a bolsa eletrônica chegou a cair um pouco mais de 5%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) acompanhou o movimento e na mínima do dia chegou 3,16%. Os negócios no mercado de ações no Brasil não conseguiram reagir à forte queda da Nasdaq, apesar da manutenção da expectativa de queda da taxa básica de juros - Selic - na reunião de hoje do Comitê de Política Monetária (Copom). Há pouco, a Bovespa operava em baixa de 2,85%. No mercado de juros, as taxas apresentam leve alta. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 17,150% ao ano, frente a 17,040% ao ano registrados ontem. O dólar comercial está cotado a R$ 1,9590 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,31% em relação aos últimos negócios de ontem.