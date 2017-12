Mercado nervoso: bolsa desaba, dólar, juros e risco sobem O mercado financeiro vive uma quinta-feira nervosa, após a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central ter demonstrado preocupação com a persistência da inflação, o que acabou pesando na decisão de manter os juros em 16,5% ao ano na semana passada. Pouco antes das 15h, a bolsa paulista chegou a desabar 6% e o dólar registrava valorização de 1,4%, rompendo a barreira dos R$ 2,93. Os contratos futuros de juros, os DIs, especialmente as mais longos, também estão em forte alta. O DI de janeiro de 2005 subia para 15,84%, contra 15,47% ontem, uma alta de 2,4%. O risco Brasil chegou a bater em 500 pontos, mas recuou para 493 pontos.