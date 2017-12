Mercado: notícias do EUA melhoram cenário A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) tenta aproveitar a diminuição da instabilidade no cenário internacional para recuperar as perdas dos dias anteriores. Os Estados Unidos estão prestes a ver a conturbada eleição presidencial finalmente resolvida, com provável vitória de George Bush; enquanto a Argentina parece muito próxima de receber a esperada ajuda financeira externa. Há pouco, a Bovespa acumulava alta de 2,38%. No mercado de juros, as taxas também estão em queda. Os investidores ressaltam a melhora de perspectivas para o desempenho da economia norte-americana e as boas conseqüências que isso deve ter em todo o mundo. Outro fator positivo no exterior é o preço do petróleo, que se mantém firme abaixo de US$ 30. No início da tarde, os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 17,390% ao ano, frente a 17,480% ao ano ontem. O dólar está cotado a R$ 1,9640 na ponta de venda dos negócios - queda de 0,20% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Porém, mesmo com essa melhora de perspectivas, a idéia de que o Comitê de Política Monetária (Copom) possa reduzir a taxa básica de juros - Selic - no seu encontro dos dias 19 e 20 continua longe de ser unanimidade. Alguns analistas permanecem sem definição e outros só acreditam em corte no ano que vem. Até porque, as taxas de inflação vão começar a mostrar os impactos da alta dos combustíveis e é necessário um tempo para avaliar se o aumento ficou restrito aos postos e ao gás, ou se pressionará outros setores da economia.