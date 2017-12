Mercado oscila mas fecha mais tranqüilo A Argentina e o Senado voltaram a comandar as oscilações nas cotações do mercado financeiro hoje, respectivamente pela manhã e à tarde. Os mercados esperavam, segundo rumores, que o governo argentino anunciasse detalhes da renegociação da dívida com os bancos privados. No entanto, o ministro da Economia, Domingo Cavallo, frustrou as expectativas, anunciando que não existe data fixa para a divulgação da renegociação, mantendo a previsão de que os acordos devem chegar a uma conclusão em duas ou três semanas. Houve muito espaço para especulação. Refletindo a apreensão renovada com o país, a agência de classificação de risco Moody´s pôs vários papéis argentinos em revisão para possível rebaixamento. Cavallo tentou driblar o pessimismo do mercado fechando o primeiro acordo setorial para fomentar investimentos e empregos nas três maiores províncias do país garantindo algumas isenções fiscais específicas, especialmente na compra de bens de capital, mas o ceticismo predomina. Acareação não trouxe surpresas À tarde, foi a vez da Comissão de Ética do Senado concentrar as atenções. Desde as 14h30, ocorre a acareação dos Senadores Antônio Carlos e José Roberto Arruda, assim como Regina Borges, diretora do Prodasen, o serviço de processamento de dados do Senado, sobre o escândalo de violação do painel de votação durante a sessão de cassação do ex-Senador Luis Estêvão. Não surgiram fatos novos nem novas denúncias, o que acalmou os temores do mercado Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,2130, com queda de 1,12%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 1,64%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 21,000% ao ano, frente a 22,280% ao ano ontem. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 0,51%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,74%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 3,35%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.