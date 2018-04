Mercado oscila muito e fecha menos pessimista Depois de muitas oscilações e de carregar no pessimismo, os mercados fecharam mais tranqüilos hoje. O dia começou com o rebaixamento do rating (nota que reflete a confiança na capacidade de honrar compromissos) do Brasil pela agência de classificação de risco Moody´s, piorou com as quedas em Nova York, mas recuperou-se com medidas de incentivo às exportações e rumores sobre as pesquisas. O rebaixamento do rating brasileiro reflete a desconfiança das instituições financeiras internacionais, que persiste, mesmo com o acordo de US$ 30 bilhões com o Fundo Monetário Internacional (FMI). As fontes de financiamento a empresas brasileiras secaram e os recursos de investidores estrangeiros estão saindo do País. Alguns analistas temem até que o dinheiro do FMI sirva para financiar essa saída, como aconteceu na Argentina em 2001. Mas o governo brasileiro tem sido tímido em suas intervenções no mercado. As vendas de dólares são pequenas, hoje nem houve intervenção, e não aparecem vendedores. Em contrapartida, para aliviar a situação de exportadores, foram destinados US$ 3 bilhões para linhas de financiamento a exportações, o que deve suprir as necessidades do setor até o final do ano. O mercado gostou da decisão, já que isso retira um fator de pressão à falta de oferta de dólares, e a alta reduziu-se. Outro fator de instabilidade, o desempenho decepcionante da economia norte-americana, voltou a preocupar. O Fed - banco central dos Estados Unidos - manteve a taxa de juro básico inalterada em 1,75% ao ano, mas indicou tendência de queda a partir de agora. O juro está no nível mais baixo em 40 anos, e, em termos reais (descontada a inflação) aproxima-se de zero. Mas os fracos resultados da economia podem levar o governo a baixar ainda mais os juros. A medida, aliada a um trecho do comunicado que ressaltava a preocupação com a queda das bolsas, trouxe muito pessimismo aos investidores, com efeitos nos mercados brasileiros. Porém, o fator que mais pesa internamente, a sucessão presidencial, teve algum impacto positivo. Rumores em relação aos números da última pesquisa de intenção de votos a serem divulgados pelo Ibope à noite trouxeram alguma esperança. Segundo os boatos, Ciro Gomes (Frente Trabalhista) teria caído ligeiramente, enquanto José Serra (PSDB/PMBD), o favorito dos mercados, teria tido uma pequena alta. O resultado não chega a ser muito animador, mas também não seria uma má notícia. Mercados O dólar comercial foi vendido a R$ 3,1650 nos últimos negócios do dia, em alta de 0,48% em relação às últimas operações de ontem, oscilando entre R$ 3,2650 e R$ 3,1400. Com o resultado dessa terça-feira, o dólar acumula uma alta de 36,66% no ano e 12,59% nos últimos 30 dias. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagam taxas de 23,200% ao ano, frente a 23,100% ao ano ontem. Já os títulos com vencimento em julho de 2003 têm taxas de 26,150% ao ano, frente a 26,150% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 2,87% em 9444 pontos e volume de negócios de R$ 524 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 30,44% em 2002 e 13,89% em nos últimos 30 dias. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, 10 apresentaram altas. Mercados internacionais Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 2,38% (a 8482,4 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - caiu 2,87% (a 1269,28 pontos). Às 18h, o euro era negociado a US$ 0,9838; uma alta de 0,53%. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em baixa de 1,30% (366,73 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.