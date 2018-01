Mercado: oscilações fortes vão continuar Tanto se falou da esperada decisão do novo nível de juros dos Estados Unidos, que até parecia haver uma expectativa de calmaria após este anúncio. Nada disso. O aumento dos juros de 6,0% para 6,5% ao ano era apenas uma etapa a mais no processo de instabilidade que vivem os mercados financeiros internacionais. As perdas e ganhos exagerados ainda não terminaram. E, de fato, os analistas não arriscam prever quando o mercado vai se acalmar e dar sinais de recuperação. A onda começa nos Estados Unidos Resgatando os fatos dos últimos meses, o Banco Central norte-americano - Federal Reserve (FED) - decidiu intervir no ritmo da economia do País. Uma economia que vem crescendo com força há anos, mas que recentemente começou a dar sinais de encontrar seu limite. Isso se traduz numa pressão de compra por parte dos consumidores (a tal demanda) maior do que a capacidade de resposta das empresas. Ou seja: aumento de preços dos custos - como matérias-primas e mão-de-obra - que são repassados para os preços dos produtos, como pressão de alta na inflação. Os países desenvolvidos tremem na base ao ouvir falar em inflação. Vem daí a decisão do FED de ampliar as taxas de juros, como forma de conter o avanço dos preços. O mecanismo é simples. Com juros mais altos, o crédito fica caro, e os norte-americanos devem reduzir suas compras. Com menor pressão da demanda, a inflação não corre riscos de explodir. Por conta desta lógica, o FED já subiu a taxa de juros em 1,75 ponto percentual desde junho do ano passado. Na última elevação, na semana passada, a alta foi de 0,5 ponto percentual, a maior neste período. E agora os analistas começam a calcular quais devem ser as próximas alterações. A tendência é de novas altas dos juros. Há quem espere aumento de mais 0,5 ponto percentual em junho, com a taxa chegando a 7% ao ano. Outros dizem que a taxa chega em 7,5% ao ano nos próximos meses. Por que as ações perdem Esta alta de juros nos Estados Unidos tem um efeito básico sobre o investidor. Parte do dinheiro colocado em ações e outros ativos - como os investimentos feitos em países emergentes, como o Brasil - tende a ser deslocado para aplicações em títulos de renda fixa norte-americanos. É natural que os investidores, que se movimentam pelo mundo todo, queiram garantir um rendimento melhor, com títulos de baixíssimo risco. Então, vendem ações e outros ativos para migrar seu dinheiro, derrubando o preço destes títulos. Tem também o efeito sobre a economia. O preço das ações nos Estados Unidos aumentaram muito nos últimos anos, na expectativa de melhores resultados para as empresas. Especialmente as ações de empresas de tecnologia. Neste crescimento tem muito de realidade, pelo desempenho real da economia, mas também tem muito de expectativa irracional, de lucros e resultados que nunca vão acontecer. É a chamada bolha especulativa. A alta dos juros diminui as expectativas de retorno das empresas. Por isso, geram uma tendência de queda dos preços das ações. Mas as bolsas também estão perdendo valor porque as expectativas de retorno das empresas de tecnologia estão sendo revistas. Este é um efeito que não tem relação direta com os juros. É uma reavaliação do mercado, que não consegue mais sustentar a bolha. Coincidentemente, esta reavaliação ocorre junto com a alta dos juros, reforçando o movimento de perdas. Brasil tem motivos internos Este movimento afeta o Brasil diretamente, quando os investidores vendem ações e títulos brasileiros para migrar para os títulos norte-americanos. Há uma pressão de oferta que faz cair os preços. Mas há um outro problema na questão: para tirar o dinheiro do Brasil, estes investidores precisam comprar dólares. Como o Brasil tem um fluxo restrito de moeda estrangeira, o dólar fica mais caro. E quanto maior a pressão de saída, mais caro vai ficando. Como o volume de dólares que entram e saem do País é pequeno, qualquer alteração mais forte de humor deixa a moeda americana suficientemente mais cara para começar a afetar a expectativa de inflação no Brasil. Então, o País perde porque precisa de dólares para honrar seus compromissos externos. E perde porque o dólar mais caro pressiona os preços. Além do movimento no mercado financeiro, há outros motivos internos. O Brasil tem melhorado os resultados fiscais - com maior controle dos gastos públicos. Mas não é um movimento sustentado de melhora. As contas do País têm sérias fragilidades, como os gastos com Previdência Social, com juros, com despesas futuras que nem são conhecidas com precisão, como a eventual aprovação de correção dos valores do FGTS. E uma resistência política grande para resolver suas questões econômicas, como a reforma tributária. A lista de problemas é grande. Se o País tivesse um problema pontual de falta de dólares, mas uma economia mais sustentável, sofreria menos. No quadro atual, com risco elevado, sofre ainda mais com as oscilações do mercado internacional. Vale lembrar aqui a questão da Argentina, que também tem enfrentado crise de credibilidade sobre sua capacidade de honrar seus compromissos e sobre a sustentação da cotação do peso, que tem paridade fixa igual a um dólar. E a crise lá também afeta a percepção de risco dos investidores sobre o Brasil, dada a ligação das duas economias. Neste quadro, é de se esperar que o nível de oscilação do mercado brasileiro continue elevado. Veja na seqüência as recomendações sobre como enfrentar esta nova onda de incerteza.