Mercado otimista com dados de pesquisas A recuperação de José Serra e a queda de Ciro Gomes nas intenções de voto, já previstas pelo levantamento do Vox Populi, foram confirmadas ontem pelo Ibope. Embora o efeito positivo da divulgação destes dados já tenha sido precificado nas cotações de ontem, o mercado financeiro deve operar com certa estabilidade devido a essa melhora do quadro eleitoral e também a sinais de que as linhas comerciais de bancos estrangeiros estão voltando. Os investidores também aguardam a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Pela pesquisa do Ibope, Ciro perdeu 5 pontos e caiu de 26% para 21%. Serra subiu 6 pontos e foi de 11% para 17%. Já Lula manteve 35% e Anthony Garotinho (PSB) passou de 10% para 11%. Na simulação para o segundo turno, Lula vence Ciro por 47% a 41%, desfazendo empate técnico (na pesquisa anterior o petista tinha 43% e o candidato do PPS, 44%. Nas outras simulações, Lula e Ciro vencem os concorrentes. Já a ata do Copom, a ser divulgada hoje na hora do almoço, também deve chamar a atenção dos analistas. Na semana passada, o Copom optou por manter os juros em 18% ao ano, mas com o viés de baixa, surpreendendo a maioria do mercado. Trata-se de uma indicação de que o Banco Central pode reduzir a Selic antes da próxima reunião do Comitê. Segundo operadores, se houver uma indicação de que o viés de queda "é para valer e pode ser usado em breve", o mercado deve reagir positivamente. Na abertura dos negócios, às 9h44, o dólar comercial estava sendo vendido a R$ 3,1200, em queda de 0,41% em relação ao fechamento de ontem. Já no mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagavam taxas de 20,420% ao ano, frente a 20,790% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo registrava alta de 0,58%. Especificamente para o mercado de câmbio, a proximidade dos vencimentos dos contratos futuros de dólar de setembro e de US$ 1,6 bilhão em dívida pública (swap cambial) no próximo dia 2 deve afastar o comportamento dos fundamentos e do noticiário. Por isso, o impacto do resultado da pesquisa Ibope deve ser pequeno.