Mercado Pago registra crescimento de 89% na América Latina no 1º tri

SÃO PAULO - O volume de pagamentos feito pelo Mercado Pago aumentou 89% na América Latina durante o primeiro trimestre de 2017. Conhecido por ser o intermediador nas transações feitas no mercadolivre.com, o crescimento registrado entre janeiro e março não levou em conta as compras feitas no site.

Dentro do resultado estão as transações em e-commerces, no aplicativo e na máquina de cartões Mercado Pago Point. O Brasil foi o país que mais gerou este resultado, seguido por Argentina, México e Chile. A fintech - nome dados a startups de tecnologia e serviços financeiros - ainda opera na Venezuela, Colômbia e Uruguai.

Leia mais em Negócios

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar de não ser o maior crescimento da série - no primeiro trimestre de 2016, por exemplo, a fintech cresceu 128% - os dados são comemorados. Marcelo Coelho, vice-presidente da empresa, explica que a aceleração menor é por conta das variações cambiais que acontecem em cada país. Ele destaca, no entanto, que a fintech está "na contramão da crise", já que segue com crescimento positivo.

O executivo afirma que as explicações para essa alta são as novas tecnologias lançadas pela empresa recentemente, como a 'maquininha' de cartão e o aplicativo, que permite que as pessoas recarreguem os créditos do celular e paguem contas de maneira "mais fácil do que em outros apps", como ele afirma.

LEIA TAMBÉM: Cresce a procura por consórcio para reforma, viagem e até cirurgia plástica

"O Mercado Pago introduziu novas tecnologias, que são o principal motor de crescimento nesse trimestre. Somos uma empresa de tecnologia e quando você entrega uma tecnologia que resolve um problema do cliente, isso traciona no resultado. É o que acontece conosco", diz.

Outra explicação da empresa para o avanço vem justamente do cenário de recessão no Brasil: durante a crise, muitas pessoas se tornaram pequenos empresários e precisaram usar essas plataformas de transações financeiras na internet.

Dados da ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), por exemplo, mostraram que havia uma estimativa de crescimento de 11% nos e-commerces brasileiros em 2016 e de 12% para 2017, quando pode ser atingida a marca de 63 mil lojas virtuais.

Mesmo que o crescimento seja menor que nos anos anteriores - em 2014 houve um aumento de 27% e em 2015, 22% - o número de e-commerces ainda segue aumentando e o Mercado Pago se apresenta como uma solução "simples e eficiente" para os pequenos empreendedores.

"Esse mercado está em expansão e nele há espaço para todo mundo. Quem for capaz de resolver um problema de forma fácil e com excelência, terá crescimento", diz.

Como funciona. O usuário acessa o site da fintech e se cadastra. Ali, ele coloca seus dados, como os números dos seus cartões de crédito. Dessa forma, é criada uma carteira virtual que pode ser usada em inúmeros sites. Assim, o usuário não precisa cadastrar seus dados várias vezes em diferntes lojas virtuais.