Mercado: para BNP, oscilações devem continuar O cenário externo vai continuar afetando os rumos do mercado brasileiro esta semana. O que mais preocupa são as incertezas em relação à economia norte-americana e as dúvidas quanto à situação fiscal argentina. Os mercados de ações, dólar e juros tendem a seguir muito suscetíveis à forte turbulência externa. O diretor-geral da Banque Nationale de Paris (BNP) Asset Management, André Pires, entende que a oscilação deve continuar no curto prazo, por conta da perspectiva de que os juros norte-americanos vão continuar a subir. Isso porque a economia norte-americana não pode ficar aquecida, pois isso aumentaria as pressões inflacionarias. Esse cenário faz com que o Banco Central (BC) seja conservador na condução da política monetária. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve os juros em 18,50% ao ano, sem indicação de tendência. O risco para o Brasil é que a alta dos juros norte-americanos reduza ainda mais o fluxo de recursos para países emergentes. Pires acredita que as taxas de juros poderão começar a cair no segundo semestre, desde que a oscilação no cenário internacional diminua bastante. Por conta disso, recomenda que o investidor aplique parte dos recursos destinados à renda fixa em fundos que compram papéis prefixados de prazos curtos. Nesse caso, na opinião de Pires, é possível ter ganhos interessantes, ainda que se corra algum risco. Como a instabilidade ainda é muito elevada, ele diz que a maior parte dos recursos deve ir para os fundos DI, que acompanham a variação dos juros. Em relação ao dólar, Pires não vê espaço para grandes valorizações da moeda. A variação deve ficar entre R$ 1,80 e R$ 1,85. Com isso, os fundos cambiais não são boa opção de investimento e são indicados apenas para quem tem dívida em dólar.