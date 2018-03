Mercado petrolífero inicia fase de maior incerteza A Agência Internacional de Energia (AIE) alertou hoje que o mercado petrolífero está entrando num período de ainda maior incerteza, com os estoques da commodity em níveis baixos e a capacidade ociosa de produção limitada. Segundo a agência, essa situação "reduz a flexibilidade e limita a capacidade do sistema de responder rapidamente a circunstâncias desconhecidas e em transformação", referido-se a um eventual conflito militar no Iraque. Uma guerra no Golfo poderia "testar a capacidade sistema que já está operando próximo de seu limite". A produção de petróleo cresceu em cerca de dois milhões de barris por dia em fevereiro, com os países integrantes da Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep) contribuindo com 1,5 milhões de barris. Os produtores aumentaram o abastecimento para compensar a perda das exportações venezuelanas, causada por uma greve em estatal petrolífera do país. "Os produtores acreditavam que um substancial aumento no abastecimento do petróleo teria um impacto limitador nos preços", disse a AIE. "Apesar de seus esforços, o sucesso foi limitado." A AIE obervou que, como resultado do aumento da produção em fevereiro, houve uma substancial redução da capacidade produtiva ociosa. Segundo a agência, excluindo-se o Iraque e a Venezuela cuja produção está sendo recuperada gradualmente a capacidade ociosa de produção mundial de petróleo é de apenas 900 mil barris diários. Esse volume não compensaria uma interrupção das exportações iraquianas caso ocorra um conflito militar. Fim do inverno Por outro lado, a AIE lembrou que o final do inverno no hesmifério norte está se aproximando. Com isso, haverá uma queda de 1,6 milhões de barris diários no consumo mundial. "Essa redução tem o potencial de compensar uma eventual perda das exportações iraquianas", disse. "Mas mesmo um mercado em perfeito equilíbrio pode ser desestabilizado pela ansiedade com uma possível interrupcão de produção ou com um temor irracional de falta de combustível. A demanda poderá crescer muito e superar a produção se os consumidores, inocentemente, decidirem encher os tanques de seus carros diante do primeiro sinal de ação militar." A AIE afirmou que se a Venezuela recuperar a sua produção num ritmo mais rápido do que o previsto e o conflito militar no Iraque for atrasado, "o aumento da produção de fevereiro poderia contribuir para um mercado com excesso de oferta e um subsequente colapso nos preços do petróleo".