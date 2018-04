Mercado põe em dúvida ajuda ao Citi e futuro do BofA

Mesmo sendo o maior passo até agora em direção a uma maior participação estatal no sistema bancário americano, o acordo anunciado ontem entre o governo dos Estados Unidos e o Citibank não foi bem recebido pelos mercados. Num plano mais imediato, acionistas dos principais bancos americanos ficaram temerosos com a diluição do seu capital, se acordos desse tipo forem fechados com outras instituições. Já numa visão mais ampla, há dúvidas sobre a capacidade da operação divulgada nesta sexta-feira de salvar o Citibank, que perdeu mais de 93% do valor de mercado no último ano. "Não é evidente que esse plano vai bastar", comenta Armando Castelar, analista do Gávea Investimentos. O Citi, na verdade, ainda deve ser submetido ao teste de estresse que será aplicado a todos os grandes bancos americanos. Caso não fique provado que tem condições de resistir e ser lucrativo mesmo em cenários pessimistas, o banco fica sujeito a receber mais injeções do governo, que poderão elevar ainda mais a participação estatal. Os outros bancos também serão capitalizados, se não passarem no teste de estresse, por meio de um modelo com diferenças em relação ao que foi anunciado ontem para o Citi. Logo após o anúncio do plano de conversão de ações do Citibank, a empresa de pesquisa de crédito Egan-Jones enviou nota aos investidores afirmando acreditar que o Bank of America (BofA) será o próximo a receber injeção de capital do governo. Pelos cálculos da empresa, o BofA vai precisar ser capitalizado em US$ 100 bilhões nos próximos 100 dias (as ações do banco caíram 25,75% ontem). Alguns críticos do acordo anunciado ontem apontam o fato de que o Citibank não recebe nenhum dinheiro novo do governo ou dos seus grandes investidores privados, que apenas mudam as características de parcela da sua participação - de ações preferenciais, que nos Estados Unidos pagam dividendos estipulados de forma rígida, para ações ordinárias. Há, de qualquer forma, uma economia de parcela dos quase US$ 3 bilhões dos dividendos anuais, que deixará de ser paga. Alexandre Schwartsman, economista-chefe do Santander no Brasil, acha que permanece o problema de que as injeções de capital já recebidas pelo Citibank não são suficientes para recuperar a saúde do banco, já que são sempre menores do que as crescentes perdas de valor dos ativos da instituição. Schwartsman acha que uma solução efetiva teria de incluir um plano como o Proer brasileiro, pelo qual os ativos de má qualidade são segregados no chamado "banco ruim". O problema, ele continua, é que, além de dificuldades políticas e legais, a separação dos ativos ruins implicaria necessariamente cristalizar grandes perdas para os credores do banco, e não apenas para os acionistas, como vem ocorrendo. "Os credores têm de entrar na dança", ele diz. As perdas ocorreriam porque os ativos ruins teriam que ter como contrapartida uma parcela equivalente do passivo do banco, isto é, de parte das aplicações no Citi dos seus credores. Nesse banco ruim, a perspectiva de recuperar os investimentos seria baixa. Em contrapartida, os ativos bons seriam casados com o restante do passivo num "banco bom", que teria chances muito maiores de voltar a ser lucrativo e a expandir o crédito e, portanto, atrairia mais facilmente o capital privado e representaria menor risco para o capital bancado pelos contribuintes.