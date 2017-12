Mercado prevê alta de 0,5 a 1,5 ponto na Selic As apostas dos analistas para o resultado da reunião de hoje do Comitê de Política Monetária (Copom) são muito divergentes. Com a melhora da situação da Argentina, quase todo o mercado afastou a possibilidade de um choque de juros. Mesmo assim, a maioria dos economistas acredita numa alta da taxa Selic, embora haja muita controvérsia sobre a magnitude da elevação - em geral, os palpites contemplam um aumento entre 0,5 e 1,5 ponto porcentual, para reduzir o repasse da desvalorização para os preços. O único consenso é que a Selic, hoje em 18,25% ao ano, não vai cair. O diretor de Pesquisa de Mercados Emergentes da Goldman Sachs, Paulo Leme, aposta numa alta de 1,5 ponto porcentual, com a eliminação do viés de baixa. Para ele, a elevação é necessária por causa dos efeitos do câmbio sobre a inflação. Segundo Leme, há pressões sobre o teto da meta inflacionária, definida em 6% para o IPCA. Mas ainda é possível que a inflação fique dentro da meta, principalmente se a economia contrair-se na segunda metade no ano. "Mas, no momento, o risco de não cumprimento é crescente." O economista projeta um IPCA entre 5,8% e 6% no fim do ano. O economista Roberto Padovani, da Tendências Consultoria Integrada, também acredita numa alta de 1,5 ponto, sem viés. Segundo ele, como a indefinição na Argentina deve continuar por mais tempo, o câmbio pode ficar pressionado, na casa de R$ 2,50. "E um dólar a R$ 2,50 é incompatível com o cumprimento da meta inflacionária deste ano." Padovani diz que, se o câmbio ficar nesse nível até o fim do ano, o IPCA fecha 2001 acima de 6,5%. "Por conta disso, o Copom precisa mostrar algum comprometimento com a política de metas inflacionárias e elevar a Selic." Um choque dos juros, com a elevação da Selic para algo entre 23% e 25%, só se justificaria se houvesse uma ruptura na Argentina, devendo ser acompanhada de um esforço fiscal extra e da renovação do acordo com o FMI, diz Padovani. O economista-chefe da Crédit Lyonnais Asset Management, Carlos Eduardo Rocha, acredita numa alta de 1 ponto porcentual, sem adoção do viés. A análise de Rocha é semelhante à de Padovani. Para ele, o câmbio pode seguir pressionado por mais tempo, pois é provável que a crise da Argentina não tenha um desfecho rápido. Com isso, seria melhor aumentar os juros, tentando trazer a inflação para um nível próximo da meta. O economista-chefe da Unibanco Asset Management (UAM), Alexandre Mathias, entende que não é o momento de elevar a Selic, apostando na manutenção da taxa em 18,25% e na eliminação do viés de baixa. Para ele, o aumento de juros agora não atinge mais a inflação de 2001, alcançando apenas a de 2002. "E não há nada indicando que a inflação de 2002 ficará fora da meta - definida em 3,5%." O economista-chefe do Banco Santander, André Loes, acredita numa alta de 1 ponto, com a adoção do viés de alta. "O Copom precisa sinalizar que, se tiver de agir, será firme." O aumento de 1 ponto seria importante para reduzir o repasse da alta do dólar para os preços.