Mercado prevê aumento dos juros de 22% para 24% ao ano O mercado financeiro acredita que o Comitê de Política Monetária (Copom) elevará os juros na quarta-feira de 22% para 24% ao ano. A estimativa está contida na média das respostas de 100 instituições financeiras e empresas de consultoria ao questionário semanal feito pelo Banco Central (BC) com perguntas sobre vários indicadores econômicos. O novo porcentual divulgado hoje aponta para uma taxa de juros real na economia de 13 pontos porcentuais se for levado em conta uma projeção de inflação para 2003 de 11%. Uma taxa de juros elevada ajuda o País a atrair capitais estrangeiros e, com isso, combater a alta do dólar no mercado doméstico, uma das principais fontes de alimentação da inflação nos dias de hoje. A projeções de Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2002 nas respostas ao BC mantiveram a trajetória de alta dos levantamentos anteriores e subiram de 11,63% para 12,12%. A mesma tendência repetiu-se na média das respostas às perguntas sobre o IPCA de 2003, com as estimativas aumentando, em média, de 10,83% para 11%. Alguns economistas têm explicado que a elevação das expectativas de inflação está sendo provocada, em parte, por um certo descontrole da oferta de moeda na economia em função, entre outro motivos, pelo pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). As estimativas para a taxa de câmbio para o fim do corrente ano subiram, de acordo com os dados da pesquisa do BC, de R$ 3,50 para R$ 3,60 e as previsões para o fim de 2003 foram revisadas de R$ 3,66 para R$ 3,70. As projeções para o déficit em conta corrente do balanço de pagamentos deste ano recuaram de US$ 9,50 bilhões para US$ 9,10 bilhões. As previsões para 2003 caíram ainda mais de US$ 6,9 bilhões para US$ 6 bilhões. Os dois valores são inferiores aos investimentos diretos estimados pelo mercado para este e o próximo ano em US$ 15,67 bilhões e US$ 13 bilhões, respectivamente.