Mercado prevê inflação "oficial" de dois dígitos em 2003 O mercado acentuou as preocupações com a inflação e jogou as projeções do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2002 para 11%. O IPCA é o índice usado pelo governo para as metas de inflação. A estimativa está na pesquisa semanal feita pelo Banco Central (BC) com um grupo de 100 instituições financeiras e empresas de consultoria. As projeções de IPCA para 2003 seguiram a mesma tendência de alta e passaram de 9,96% para 10,68%, ficando pela primeira vez na casa dos dois dígitos. A mudança ocorreu numa semana em que economistas começaram a defender uma proposta de revisão para cima das metas de inflação para 2003, com sugestões como a colocação de um teto de 9%, em vez dos 6,5% atuais. O objetivo seria dar mais credibilidade ao sistema de metas, com a fixação de alvos considerados mais realistas. Juros preocupam A pesquisa do BC revelou uma preocupação maior do mercado com relação ao comportamento da taxa de juros em 2003. Os números representativos de uma média de expectativas de mercado para a taxa de juros no fim do próximo ano aumentaram dos 18% da pesquisa anterior para 18 14%. Apesar disso, as estimativas de juros para o fim deste ano permaneceram estáveis em 22%, numa semana recheada de especulações de mercado sobre a realização de uma reunião extraordinária do Comitê de Política Monetária (Copom) para aumentar os juros e fazer reverter, com isso, as expectativas de alta dos preços na economia. Dólar e contas externas As projeções para a taxa de câmbio ao fim deste ano e do próximo, entretanto, ficaram inalteradas em R$ 3,50 e R$ 3,60, respectivamente. As estimativas de déficit em transações correntes para este ano sofreram, na mesma pesquisa, um ajuste modesto e caíram de US$ 10,5 bilhões para US$ 10 bilhões. O valor ainda está distante dos US$ 8,6 bilhões projetados pelo BC em nota divulgada pelo Departamento Econômico (Depec) na terça-feira. Em contrapartida, as projeções de déficit para 2003 recuaram de US$ 7,05 bilhões para US$ 6,5 bilhões, contra uma projeção de US$ 8,158 bilhões feita pelo BC. Balança comercial As previsões de superávit da balança comercial tiveram pequenos ajustes, com as estimativas de 2002 aumentando de US$ 12 bilhões para US$ 12,5 bilhões e as do próximo ano de US$ 15,06 bilhões para US$ 15,1 bilhões. As projeções do BC para os dois anos são de um superávit de US$ 12,5 bilhões neste ano e de US$ 15 bilhões para 2003.