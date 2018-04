Mercado prevê IPCA de 4,7% em 2002 As projeções de mercado para o IPCA em 2002 caíram de 4,8% para 4,7% na pesquisa semanal feita pelo Banco Central junto a um grupo de 70 instituições e empresas de consultoria financeira. As estimativas para 2001 permaneceram nos mesmos 7,4% do levantamento anterior. As projeções das cinco instituições mais bem conceituadas pelo BC para o IPCA em 2002 continuaram inalteradas em 4,88% nos modelos de curto prazo. Para 2001, as estimativas elaboradas com base em modelos de curto prazo aumentaram de 7,27% para 7,35%. As estimativas feitas com base em modelos de médio prazo para 2002 continuaram inalteradas em 4,46%. As estimativas para a inflação em 2001, entretanto, caíram de 7,34% para 7,29% nas projeções feitas com base em modelos de médio prazo usados por cinco das instituições mais bem conceituadas do BC.